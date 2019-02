Εκτός από τα θετικά αποτελέσματα, το 2018 αποτέλεσε χρονιά κατά την οποία ο Όμιλος εστίασε σε θέματα ανταγωνιστικότητας, θέτοντας τις βάσεις για ένα πρόγραμμα ενίσχυσής της. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησαν πρωτοβουλίες που θα αποτελέσουν μέρος της στρατηγικής του Ομίλου τα επόμενα χρόνια, όπως ψηφιακός μετασχηματισμός, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών ρύπων, πρόγραμμα προμηθειών (BEST) και ανάπτυξη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά στα Δημοσιευμένα Αποτελέσματα, σύμφωνα με ΔΠΧΠ, τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα €215 εκατ. (-44%), καθώς έχουν επηρεαστεί αρνητικά, εκτός από την αποτίμηση των αποθεμάτων στο Δ’ Τρίμηνο, με σειρά από έκτακτες μη λειτουργικές προβλέψεις. Οι σημαντικότερες που επηρέασαν τα αποτελέσματα αφορούν τη λογιστική απομείωση της αξίας της ΔΕΣΦΑ , την πρόβλεψη για τις αυξημένες τιμές CO 2, καθώς και άλλες προβλέψεις για μη λειτουργικά στοιχεία.

More in this category: