Η Energean Oil and Gas plc, η ανεξάρτητη παραγωγός υδρογονανθράκων που είναι επικεντρωμένη στη Μεσόγειο, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το γεωτρητικό της πρόγραμμα για το 2019 στο Ισραήλ.

More in this category: