-Το νέο ETRM (Energy Trading and Risk Management), με το οποίο θα μπορεί να διενεργεί με πλέον αποτελεσματικό τρόπο συναλλαγές αγοραπωλησιών ηλεκτρικής ενέργειας (στα πλαίσια του Target Model και των αγορών που προβλέπει), δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, φυσικού αερίου κ.λπ.

-Η ΔΕΗ χρησιμοποιεί τρία κύρια κανάλια για την επικοινωνία με τους πελάτες της: τα καταστήματά της (περισσότερα από 100 στο σύνολο της χώρας), τον λογαριασμό (έγχαρτο και ηλεκτρονικό, 6 ή 12 φορές ανά έτος) και τον διαδικτυακό της τόπο. Αντίστοιχα κανάλια χρησιμοποιούν και πολλές από τις υπόλοιπες θυγατρικές. Προτείνουμε την αξιοποίηση όλων αυτών των καναλιών επικοινωνίας για παροχή υπηρεσιών μιας θυγατρικής σε πελάτες άλλης (one stop shop), ενημέρωση των πελατών των θυγατρικών με κατάλληλα μηνύματα για νέα προϊόντα, για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και γενικότερα για προβολή των θέσεων κάθε θυγατρικής μέσα από το σύνολο αυτών των καναλιών.

