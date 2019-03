3. SEV.EN ENERGY AG – INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED (CONSORTIUM)

2. CHINA WESTERN POWER INDUSTRIAL Co LTD

1. BEIJING GUOHUA POWER COMPANY LIMITED AND DAMCO ENERGY S.A. (σ.σ. όμιλος Κοπελούζου) (CONSORTIUM)

Εξι υποψηφιότητες, μεταξύ αυτών μια κινεζική ιδιωτική εταιρεία η China Western Power Industrial Co LTD, περιλαμβάνονται μεταξύ όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αγορά των λιγνιτικών μονάδων της Μελίτης και της Μεγαλόπολης.

