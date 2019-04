Για ακόμη μια χρονιά ο ΔΕΣΦΑ βραβεύθηκε στα “Health and Safety Awards 2019” για τις κορυφαίες πρακτικές, δράσεις και την πολιτική που εφαρμόζει στους τομείς της Υγείας και της Ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Ο Διαχειριστής έλαβε έξι διακρίσεις από τις οχτώ κατηγορίες που είχε υποβάλλει υποψηφιότητα, κατά τη διάρκεια της ειδικής τελετής απονομής που έλαβε χώρα την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 στο Anais Club, στη Βαρυμπόμπη, παρουσία πλήθους επιχειρήσεων, οργανισμών, και decision makers της αγοράς.

