O Γενικός Διευθυντής της Avin, Τόλης Βασιλακάκης, δήλωσε σχετικά με το νέο Action Diesel: «To 2015, λανσάραμε το Diesel Best Action, με το όραμα να αποτελέσει ένα από τα καλύτερα diesel της αγοράς. Οι οδηγοί το αγάπησαν και, τώρα, ανανεώνεται για να τους προσφέρει ακόμα καλύτερη απόδοση… για δράση. Η AVIN, ως μία μοντέρνα εταιρεία που αφουγκράζεται τις ανάγκες του καταναλωτή, θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να προσφέρει μία πλήρη γκάμα ποιοτικών και διαφοροποιημένων καυσίμων στους καταναλωτές».

• Αυξημένη απόδοση με έως 4 κετάνια επιπλέον. • Τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία κινητήρα. • Οικονομία έως 4% στην κατανάλωση καυσίμου. • Άμεση καθαριστική δράση (keep clean/clean up technology) για βέλτιστο ψεκασμό των μπεκ. • Αντιπαγωτική προστασία κατά τη χειμερινή περίοδο. • Μείωση του θορύβου της μηχανής έως και 25%. • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως 5%. • Πλήρη αντιβακτηριακή δράση σε όλο το κύκλωμα του καυσίμου.

