Στο διάστημα αυτό αναμένεται να συγκροτηθούν και τα κοινοπρακτικά σχήματα, με επικρατέστερο σενάριο, λένε οι πληροφορίες, της επανεμφάνισης της συμμαχίας των Τσέχων (Sev.En Energy) με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ . Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη φάση του τρέχοντος διαγωνισμού από κοινού συμμετείχαν η Damco Energy (Όμιλος Κοπελούζου) με τους Κινέζους της Beijing Guohua Power Company.

More in this category: