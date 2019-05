Επιπλέον, τη συμμετοχή τους και φέτος έχουν επιβεβαιώσει εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας όπως ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Υπουργός Εξωτερικών, αρχηγοί κομμάτων, τομεάρχες ενέργειας της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλων κομμάτων, ρυθμιστικών Αρχών όπως η ΡΑΕ, ακαδημαϊκών, μελών της ΗΑΕΕ, στελεχών επιχειρήσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όπως οι ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ , ΕΔΕΥ, ΕΛΠΕ , ΔΕΣΦΑ , ΔΕΠΑ , ΕΠΑ Αττικής , ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας, Φυσικό Αέριο Αττικής, Α+ Insurance Brokers, Nostira, Ζενίθ κ.α., ενώ ιδιαίτερη σημασία για την άρτια διοργάνωση του Συμποσίου έχει η στρατηγική συνεργασία με κορυφαία διεθνή think tanks και εταιρείες όπως το Global Gas Centre, το Atlantic Council, η S&P Global Platts, το REN21 και αναγνωρισμένους επιχειρηματικούς Συνδέσμους και Επιμελητήρια (Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Ελληνοϊταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Ελληνοϊσπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ΣΒΒΕ, ΣΘΕΒ, ΕΒΕΠ). Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία του Συμποσίου έχει και η στρατηγική συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ειδησεογραφικούς οργανισμούς και Μέσα.

Από το διεθνές και εγχώριο ενεργειακό γίγνεσθαι, πρόκειται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των Διευθύνσεων Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρηματοπιστωτικών οργανισμών και κυβερνητικών φορέων όπως EBRD, World Bank/IFC, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, ΤΑΙΠΕΔ , US Congressional Research Service, καθώς και Πρέσβεις, Υπουργοί άλλων χωρών και διοικητικά στελέχη κορυφαίων ευρωπαϊκών και διεθνών επιχειρήσεων όπως οι Enagas, Fluxys, GE, Suntech Power, Eren Total, Engie, Saipem, Enel, Naturgy, Scale Gas, Enedis, Akuo Energy, Snam, Energean, Siemens - Gamesa κ.α. και φυσικά υψηλόβαθμα στελέχη της Διεθνούς Ενωσης Ενεργειακής Οικονομίας (ΙΑΕΕ).

-15 περίπου Οργανισμοί και Think Tanks,

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΗΑΕΕ έχει εξελίξει τη διοργάνωση σε θεσμό και όπως και τις τρεις προηγούμενες χρονιές, έτσι και το φετινό Συμπόσιο που έχει τίτλο "Energy Transition IV SE Europe and beyond” συνδυάζει την ποσότητα με την ποιότητα, καθότι στην διάρκεια των τριών ημερών, θα πραγματοποιηθεί πλήθος συνεδριών με πάνω από 100 παρουσιάσεις και ομιλίες από διακεκριμένους επαγγελματίες μεγάλων εταιρειών του χώρου, αξιωματούχους, φορείς της Πολιτείας, ειδικούς επιστήμονες και ακαδημαϊκούς, καλύπτοντας όλα τα σύγχρονα ζητήματα του ενεργειακού τομέα, με επίκεντρο πάντα την Ενεργειακή Μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

