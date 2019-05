«Η ΔΕΗ πάει να γίνει νέα Ολυμπιακή» προειδοποίησε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο συμπόσιο του Hellenic Association for Energy Economics. Παράλληλα, τόνισε πως η πορεία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια είναι ένα «έγκλημα που οφείλεται σε κυβερνητικές, πολιτικές αποφάσεις».

More in this category: