Στίγμα για τις αλλαγές που επιφέρει στην πολιτική των εταιρειών έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων η νέα εποχή της βιώσιμης ανάπτυξης έδωσε με την παρουσίαση του στο 4 ο Συμπόσιο της Ελληνικής Δεξαμενής Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (Hellenic Association for Energy Economics – HAEE) ο κ. Δημήτρης Γόντικας, Vice President και Managing Director της Energean στην Ελλάδα.

More in this category: