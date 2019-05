Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ανακοινώνει την υπογραφή της σύμβασης ΔΕΑ – 99595/2019 με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), σε consortium με την Κινέζικη εταιρεία Sieyuan Electric Co. Ltd.

