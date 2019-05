Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της «Αριάδνης Interconnection» και του μητρικού ομίλου ΑΔΜΗΕ , Μάνος Μανουσάκης, «Ξεκινά ένα έργο πνοής για την Κρήτη με πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας διασύνδεση Συνεχούς Ρεύματος με τεχνολογία state of the art, η οποία δημιουργεί νέα πρότυπα για τις νησιωτικές διασυνδέσεις που θα ακολουθήσουν και αλλάζει τα δεδομένα στον κλάδο Μεταφοράς Ενέργειας στην Ελλάδα. Η έγκαιρη έναρξη του έργου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την αρμονική συνεργασία των ελληνικών αρχών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΡΑΕ με τον ΑΔΜΗΕ . Η Διοίκηση και το προσωπικό της «Αριάδνης Interconnection» δεσμεύονται ότι θα πράξουν ό,τι είναι δυνατό για την ολοκλήρωση του έργου εντός του απαιτητικού χρονοδιαγράμματος και προσβλέπουν στην συνδρομή όλων των ενδιαφερόμενων μερών –εντός και εκτός συνόρων– για να καταστεί αυτό εφικτό. Σήμερα εγκαινιάζουμε την εποχή των μεγάλων Διασυνδέσεων Συνεχούς Ρεύματος Υψηλής Τάσης στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα».

