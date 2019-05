Το STEP-IN συγκροτείται από ένα δίκτυο Βιωματικών Εργαστηρίων ( Living Labs ) σε όλη την Ευρώπη. Μέσω ενός ισχυρού Δικτύου Ενδιαφέροντος ( Network of Interest ), το STEP-IN συνεργάζεται με τοπικούς, εθνικούς και ενωσιακούς οργανισμούς και ειδικούς προκειμένου να καθοριστούν οι πολιτικές μείωσης της ενεργειακής φτώχειας. Η σύμπραξη STEP-IN συγκεντρώνει μια διευρυμένη εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς της ενεργειακής φτώχειας και της ενεργειακής απόδοσης.

Το STEP-IN είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GA no 785125). Το έργο αναπτύσσει μια καινοτόμο παγκόσμια μεθοδολογία για την αποτελεσματική ανάλυση και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Στοχεύει να βοηθήσει ευάλωτους πολίτες να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, τα νοικοκυριά με την ενεργειακή τους αποδοτικότητα και συνολικά τα επίπεδα άνεσής τους.

Ταυτόχρονα το STEP-IN συζητά το θέμα της ενεργειακής φτώχειας με πολλούς εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο του πρώτου εργαστηρίου του Network of Interest. Οι στόχοι του εργαστηρίου αυτού είναι:

