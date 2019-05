Τα πρωτότυπα άρθρα υπογράφουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Επίτιμος Καθ. Νομικής Σχολής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ομότιμος Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης & Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης , ο Ομότιμος Δ/ντης Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών κ. Βασίλης Παναγιωτόπουλος, οι Πρυτάνεις κ.κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Ιωάννης Βαβούρας (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Περικλής Μήτκας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Άγγελος Κότιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), ο Αναπληρωτής Πρύτανης Ναπολέων Μαραβέγιας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο) και οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές (με αλφαβητική σειρά) Μαρία-Γεωργία Αντωνοπούλου (Διδάκτωρ, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Χαρά Βαβούρα (University of Nottingham), Θεόδωρος Γεωργίου (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), Δημοσθένης Δασκαλάκης (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Νίκος Θεοτοκάς (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Παντελής Κάπρος (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Μιλτιάδης Κήπας (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Νίκος Κοταρίδης (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Μαριάνθη Κοτέα (Πάντειο Πανεπιστήμιο), , Δημήτρης Λαμπρέλλης (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Χαράλαμπος Οικονόμου (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Νίκος Παναγιωτόπουλος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Αντώνης Παπαρίζος (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Πέτρος Πιζάνιας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Λυδία Σαπουνάκη-Δρακάκη (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Θρασύβουλος Τσιάτσος (επ. καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο), Νικόλαος Φαραντούρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης (Διδάκτωρ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) και Μιχάλης Ψαλιδόπουλος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

More in this category: