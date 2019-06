Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών του Ομίλου ΕΛΠΕ κ. Ανδρέας Σιάμισιης, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση προς τιμήν των υπάλληλων της “Blue Circle Engineering”, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με χαρά καλωσορίζουμε την Blue Circle Engineering Ltd στη μεγάλη οικογένεια του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ , του ισχυρότερου στην Ελλάδα και ενός εκ των 100 κορυφαίων ενεργειακών Ομίλων του κόσμου. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γι΄ αυτή τη συνεργασία, η οποία εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του στην Κύπρο.»

More in this category: