Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του «Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος» κ. Σταύρος Τσιφλίκης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και οι οικογένειές τους, ενώ υπογράμμισε την αρωγή του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και τη συστηματική στήριξή του στις δραστηριότητες του Συλλόγου.

Στην εκδήλωση παράδοσης του οχήματος παραβρέθηκαν, οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στον φετινό Μαραθώνιο τρέχοντας για καλό σκοπό, στελέχη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ , καθώς και ο Πρόεδρος και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος».

Ένα σύγχρονο λεωφορείο 17 θέσεων, το οποίο θα εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες ασφαλούς μετακίνησης των παιδιών του «Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος», παρέδωσε ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, 28 Μαΐου 2019, στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).

