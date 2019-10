Οι εννέα άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής της κυβέρνησης

Τους άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής της κυβέρνησης περιέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του στο 3rd Sustainability Summit for South East Europe and the Mediterranean του Economist το βράδυ της Τετάρτης.