Μητρόπουλος: Ποιες προκλήσεις αντιμετώπισαν οι leaders της εποχής

Ποιες προκλήσεις αντιμετώπισαν οι leaders της εποχής και από πού άντλησαν την έμπνευση για το μέλλον των οργανισμών τους, την τελευταία δεκαετία; Αυτά ήταν μεταξύ άλλων τα ζητήματα που απασχόλησαν τη χθεσινή εκδήλωση «10 Years CEO Clubs Greece» που διοργανώθηκε για τα 10 χρόνια του CEO Clubs Greece με θέμα: Leading from Ground Zero in Action. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είχε δυναμική παρουσία στην εκδήλωση με ομιλία του Γενικού Διευθυντή κ. Ιωάννη Μητρόπουλου.