Θετική γνωμοδότηση για 14 έργα εξέδωσε το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ), το οποίο συνεδρίασε την Πέμπτη υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, Κωνσταντίνου Αραβώση.

"Στόχος μας είναι να προχωρούμε με σύντομες και διαφανείς περιβαλλοντικές αδειοδοτικές διαδικασίες των επενδύσεων προκειμένου να πετύχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω έργων, που παράλληλα θα προφυλάσσουν αποτελεσματικά το Περιβάλλον", δήλωσε ο κ. Αραβώσης μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Ειδικότερα, το ΚΕΣΠΑ εξέδωσε θετική γνωμοδότηση για τα ακόλουθα 14 έργα:

1. Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 34,5 MW και των συνοδών υποστηρικτικών έργων αυτού στη θέση "Τούρλα – Βλιτοτσούμαρο" (Δ. Λαμιέων και Δ. Μακρακώμης). (Αιολικό ΟΙΤΗΣ)

2. Ανανέωση ισχύος, Τροποποίηση και Ενοποίηση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το σύνολο των έργων του φράγματος και ταμιευτήρα Αποσελέμη.

3. ΑΕΠΟ για τη λειτουργία εννέα εγκατεστημένων ραδιοεντοπιστών (Radar) στις θέσεις: Πύργος Ελέγχου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Μερέντα και Καμάρα Σπάτων, Εύζωνας Υμηττού, Παραδείσι και Αττάβυρος-Ρόδου, Μενετές Καρπάθου και Εγγλουβής Λευκάδας.

4. Ανανέωση ΑΕΠΟ για τον Αγωγό Φυσικού Αερίου Αμπέλια – Καρδίτσα - Τρίκαλα.

5. Ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Μεσογείων της Αττικής Οδού.

6. Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Άραχθος – Περιστέρι της Εγνατίας Οδού.

7. Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων του έργου "Διαπλάτυνση οδού Λαγκαδά από εσωτερική περιφερειακή έως Δερβένι" της Εγνατίας Οδού.

8. Τροποποίηση και ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος "Δορκάδα -Ριζιανά" του κάθετου άξονα 60 της Εγνατίας Οδού.

9. Περιβαλλοντική αδειοδότηση του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος με την επωνυμία "Out Of The Blue Elite Resort ", κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 1.155 κλινών, εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 103.982,06 τ.μ., με τμήμα του 1.225,51τ.μ. εντός σχεδίου οικισμού Αγ. Πελαγίας, Τ.Κ. Αχλάδας, ΔΕ Γαζίου, Δ. Μαλεβιζίου, ΠΕ Ηρακλείου, της εταιρείας "TΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΨΗ ΑΕ"

10. Τροποποίηση – ανανέωση της υπ’ αρ. 540/03.05.11 ΑΕΠΟ του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος με την επωνυμία Atlantica Aegean Park συνολικής δυναμικότητας 304 κλινών, κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), εντός γηπέδου 32.902 τ.μ., στην περιοχή Κολύμπια, ΔΕ Αφάντου, Δήμου Ρόδου ΠΕ Ρόδου, ιδιοκτησίας NIKOTEΛ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

11. Περιβαλλοντική αδειοδότηση της λειτουργίας του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος με την επωνυμία "ΑΚΤΗ ΝΟΡΙΝΤΑ”, κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), συνολικής δυναμικότητας 2097 κλινών, που προέκυψε κατόπιν υπαγωγής των αυθαίρετων κτισμάτων και χρήσεων στις διατάξεις του ν. 4178/11, εντός γηπέδου 607.238 τ.μ. στη θέση "Θολάρι Περιστερώνας" Δήμου Κω, ιδιοκτησίας Ξενοδοχεία Ελλάδος MITSIS COMPANY AE.

12. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενης χοιροτροφικής εγκατάστασης, που αφορά σε αύξηση δυναμικότητας από 750 σε 950 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους και των συνοδών αυτής έργων, συνολικής έκτασης 61.562τμ, στη θέση "Νερόμυλος" Δήμου Νέας Προποντίδας, Π.Ε. Χαλκιδικής, με φορέα την "ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ¨Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α.Ε.¨"

13. Μονάδα κομποστοποίησης βιοαποβλήτων και γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων" στο γήπεδο της Γέφυρας του Δήμου Χαλκηδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της "ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.".

14. Περιβαλλοντική αδειοδότηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας.

Υπενθυμίζεται ότι το ΚΕΣΠΑ παρέχει γνώμη - μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και δημόσιας διαβούλευσης - στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν παραλείψεις ή εκδίδονται αντικρουόμενες γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων. Ακολούθως, μετά τις γνωμοδοτήσεις του ΚΕΣΠΑ ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των εν λόγω έργων.

