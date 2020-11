Για τον Όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων η μείωση του ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η καινοτομία αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής του.

Αυτό επεσήμανε ο κ. Σπύρος Κιαρτζής, Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας των ΕΛΠΕ, κατά το πρόσφατο BALKAN & EASTMED ENERGY LAW FORUM, το οποίο διοργάνωσε την περασμένη Παρασκευή η Palladian Conferences.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της ενέργειας. Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν επίκαιρα νομικά ζητήματα και ζητήματα διαιτησίας λαμβάνοντας υπόψη, τόσο την ελληνική, όσο και τη διεθνή εμπειρία.

Ο κ. Κιαρτζής παρουσίασε τη διαχείριση της ενεργειακής μετάβασης σε μια εποχή αβεβαιότητας. Αφού αναφέρθηκε στις αλλαγές που επέφερε η πανδημία του κορονοϊού στην αγορά της ενέργειας σημείωσε τις πολιτικές της ΕΕ, οι οποίες λειτουργούν ως καταλύτης για την ενεργειακή μετάβαση. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ηλεκτροκίνηση, τα ανανεώσιμα καύσιμα και το πράσινο υδρογόνο, τα οποία συντελούν στην νέα έννοια της κινητικότητας.

Παράλληλα, η κα Αλεξία Τροκούδη, Δικηγόρος, Επικεφαλής της Ομιλικής Νομικής Διεύθυνσης Συμμετοχών και Ρύθμισης των ΕΛΠΕ, στην παρουσίαση της με τίτλο "European Green Deal: The Strategy of our Future” αναφέρθηκε στην λεγόμενη «Πράσινη Συμφωνία» (Green Deal) που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο 2019 για την κλιματική αλλαγή. Η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτρέψει την περιβαλλοντική καταστροφή, θέτοντας ως στόχο τον εκμηδενισμό των εκπομπών αερίων ρύπων έως το 2050.

Η κα Τροκούδη περιέγραψε ότι για την απανθρακοποίηση αυτή απαιτείται η σύμπραξη όλων των τομέων της οικονομίας και βιομηχανίας, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε οικονομικές κλίμακες, η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της βιοποικιλότητας, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης στους τομείς αυτούς. Περαιτέρω, τόνισε ότι σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία απαιτείται η θέσπιση ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου. Η κα Τροκούδη εξήγησε ότι ο Όμιλος των ΕΛΠΕ κινείται ήδη στην κατεύθυνση αυτή, τόσο με την παραγωγή και διανομή βιοκαυσίμων και την ηλεκτροκίνηση, όσο και με τις νέες τεχνολογίες με τη λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων.