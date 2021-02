Στον κρίσιμο ρόλο των πράσινων υγρών καυσίμων για την ενεργειακή μετάβαση στις οδικές μεταφορές και στις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών στην οδική κινητικότητα εστίασε η τρίτη συνεδρία του διήμερου διαδικτυακού συνεδρίου “Green Liquid Fuels of the Future” του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης που ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα, 12 Φεβρουαρίου 2021.

Κεντρικός ομιλητής στη συζήτηση με τίτλο: «Road transport: The challenges of new technologies» ήταν ο αρμόδιος Υφυπουργός για θέματα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ανάγκη λύσεων που αφενός θα οδηγούν στη μείωση του κόστους της μετακίνησης και αφετέρου θα προωθούν τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι οδικές μεταφορές πρέπει να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα ενώ είναι αναγκαίο να προωθηθούν πολιτικές και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ποιότητας και τη χρήση νέων υγρών καυσίμων, ώστε να συμβάλουν στην απανθρακοποίηση όλων των μεταφορών, οδικών, ναυτιλιακών και αεροπορικών, λαμβάνοντας υπόψη και τους στόχους για κλιματική ουδετερότητα το 2050. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Κεφαλογιάννης επεσήμανε τις προσπάθειες του υπουργείου και της κυβέρνησης να προωθήσουν ένα ολικό σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών CO2 υπογραμμίζοντας τις συνεργασίες του ΥΠΕΝ στο θέμα της νέας κινητικότητας.

Μετά την εισήγηση του Υπουργού, ο συντονιστής της συζήτησης και Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωπολιτικής του ΙΕΝΕ, Χρήστος Δήμας, έδωσε τον λόγο στην Γενική Γραμματέα της UPEI - the Voice of Europe's Independent Fuel Suppliers Cécile Nourigat, η οποία, με έδρα τις Βρυξέλλες, εκπροσωπεί περισσότερους από 2000 εισαγωγείς και διανομείς χονδρικής και λιανικής ενέργειας για τους τομείς της θέρμανσης και των μεταφορών. Η Cécile Nourigat μίλησε για τις προκλήσεις στο δρόμο για την Κλιματική Ουδετερότητα έως το 2050. Η κ. Nourigat υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, πως ηλεκτρισμός και καύσιμα δεν πρέπει να διαχωρίζονται καθώς και τα δύο είναι αναγκαία ενώ αναφέρθηκε και στο όραμα της UPEI για το 2050, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη καυσίμων μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα, όπως αναπτυγμένα βιοκαύσιμα και βιοαέριο, ανακυκλωμένα βιομηχανικά καύσιμα κ.λπ..

Ακολούθησε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του κ. Γιάννη Αληγιζάκη, Προέδρου του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) και Διευθύνοντα Συμβούλου της ELINOIL. Ο κ. Αληγιζάκης μίλησε για τις επιπτώσεις της απανθρακοποίησης στις εταιρείες διύλισης και εμπορίας, καθώς και στους τελικούς καταναλωτές. «Μιλάμε για ενεργειακά προϊόντα και όχι για καύσιμα ή πετρελαϊκά προϊόντα. Προϊόντα που θεωρούνταν, άλλοτε, εναλλακτικά έρχονται σήμερα στο προσκήνιο, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά», είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Αληγιζάκης αναφέρθηκε ακόμη στις προσπάθειες που καταβάλουν για να προωθήσουν τα καύσιμα του μέλλοντος αλλά και την ηλεκτροκίνηση. «Οι σύγχρονες προκλήσεις και συνθήκες φέρνουν τις εταιρείες μας ενώπιον της νέας εποχής και της ανάγκης να μετασχηματιστούν ραγδαία. Αυτό απαιτεί μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές, τεχνογνωσία και προσωπικό», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου «Hydrogen Europe» Γιώργος Χατζημαρκάκης αφού παρουσίασε τις δραστηριότητες και πρόοδο των εταιρειών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα και το Ευρωπαϊκό roadmap, αναφέρθηκε στης δυνατότητες της Ελλάδας να πρωταγωνιστήσει στην προώθηση λύσεων καθαρού υδρογόνου.

Στη συνέχεια, ο Low Carbon Fuels Leader της REPSOL, Oscar Sastron αναφέρθηκε επίσης στους τρεις πυλώνες αυτού του μετασχηματισμού που πραγματοποιείται στην ενέργεια και ειδικότερα στα καύσιμα, δηλαδή, την εφοδιαστική αλυσίδα, την τεχνολογία και το ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ μίλησε διεξοδικά για τις εξελίξεις στην παραγωγή καυσίμων χαμηλής χρήσης άνθρακα. Την τρίτη Συνεδρία έκλεισε με την παρουσίασή της η Επικεφαλής Διεθνών και Κυβερνητικών Σχέσεων της OMV για το γραφείο των Βρυξελλών, Johanna Atzmannstorfer.

Στην τοποθέτησή της κατά την έναρξη της συνεδρίας «Road transport: The challenges of new technologies», η Διευθύντρια Ενεργειακής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων του Ομίλου ΕΛΠΕ και Προέδρος της Επιτροπής Downstream του ΙΕΝΕ, Λιάνα Γούτα, σημείωσε σχετικά:

«Ο τομέας των μεταφορών στην ΕΕ, που είναι υπεύθυνος για το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης υγρών καυσίμων, απαιτείται τώρα να μειώσει περίπου το 90% των εκπομπών του έως το 2050, σύμφωνα με την πρόσφατα ανακοινωθείσα στρατηγική για την αειφόρο και έξυπνη κινητικότητα. Αυτό θα αλλάξει τα πάντα στον τομέα. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ένα ευρύ φάσμα λύσεων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που καλύπτουν όλους τους τομείς των Μεταφορών, όχι μόνο τις αστικές, αλλά και τις οδικές μεταφορές βαρέων φορτίων και μεγάλων αποστάσεων, καθώς και τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές. Τα πράσινα καύσιμα είναι ήδη "καθ’ οδόν", μέσω σημαντικών έργων και επενδύσεων που ανακοινώνονται σε όλη την Ευρώπη από σημαντικούς παράγοντες της βιομηχανίας. Ως προς τις οδικές μεταφορές, η υποστήριξη των πράσινων καυσίμων θα δημιουργούσε οικονομίες κλίμακας για την παραγωγή τους, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στους επενδυτές και ενισχύοντας την παραγωγή βιώσιμων αεροπορικών και θαλάσσιων καυσίμων. Είναι αναγκαίο να καθοριστεί το σωστό πολιτικό και νομοθετικό πλαίσιο, που θα επιτρέψει στα πράσινα υγρά καύσιμα να οδηγήσουν σε απανθρακοποίηση του Τομέα των Μεταφορών».