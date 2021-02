Η χρήση των καθαρών εναλλακτικών καυσίμων και η μετατροπή αποβλήτων σε ενέργεια ήταν το θέμα της όγδοης θεματικής, του 10ου Συνεδρίου Athens Energy Dialogues.

Στο πρώτο πάνελ συμμετείχαν οι κκ: Γιώργος Κρεμλής, Principal Adviser to the Greek Prime Minister for energy, climate, environm. & circular economy, Γιώργος Χατζημαρκάκης, Secretary General, Hydrogen Europe, Saïd Mouline, CEO, Moroccan Agency for Energy Efficiency, Πάνος Μήτρου, Global Gas Segment Manager, Lloyd's Register Marine & Offshore, Javier Calleja, CEO, Solaris Bus & Coach.

Γ. Κρεμλής: «Ο καφέ κάδος θα προορίζεται για βιοκαύσιμα από το 2023»

O κ. Κρεμλής τόνισε ότι με βάση τον σχεδιασμό αναμένεται η παραγωγή RDF kκαι SRF σε ικανοποιητικές ποσότητες για την παραγωγή ενέργειας. Όπως έκανε γνωστό, υπάρχει σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία για το 2022, με έναρξη εφαρμογής το 2023, με βάση την οποία η ενεργειακή διαχείριση βιοαποβλήτων θα είναι υποχρεωτική. Όπως είπε, το περιεχόμενο του καφέ κάδου θα προορίζεται υποχρεωτικά για βιοκαύσιμα και βιοαέρια. Τα κόστη των σχετικών υποδομών έχουν προβλεφθεί από το ΕΣΕΚ, ενώ περιλαμβάνονται στα κονδύλια που αναμένεται να λάβει η χώρα μας με βάση το draft που έχει κατατεθεί για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όσον αφορά τη χρήση υδρογόνου, όπως τόνισε ο κ. Κρεμλής, αυτή βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του πρωθυπουργού, ενώ όπως έκανε γνωστό, η Εθνική στρατηγική για το υδρογόνο αναμένεται να είναι έτοιμη τον Σεπτέμβριο, ενώ όπως είπε, ιδιαίτερη έμφαση πρόκειται να δοθεί στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου.

Γ. Χατζημαρκάκης: «Το υδρογόνο μπορεί να θέσει την Ελλάδα σε θέση ισχύος»

«Το υδρογόνο είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα που μπορεί να θέσει την Ελλάδα σε θέση ισχύος δήλωσε απ΄ την πλευρά του ο κ. Γιώργος Χατζημαρκάκης. Όπως είπε, «η Ελλάδα είναι από τις πρωτοπόρες χώρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο», προσθέτοντας ότι συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όπως τόνισε, η Σαουδική Αραβία αποχωρεί από τα ορυκτά και μεταβαίνει στα συνθετικά καύσιμα με βάση το υδρογόνο και τα βιοαπόλβλητα, ενώ «για την Ελλάδα το υδρογόνο είναι εδώ για να αναπληρώσει το κενό που θα δημιουργήσει η απουσία του λιγνίτη», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε επίσης στο τεράστιο δυναμικό του εν λόγω καυσίμου ειδικά για χώρες όπως η Ισπανία, ενώ όπως επεσήμανε, η Πορτογαλία έχει εξασφαλίσει ήδη 10 δισεκατομμύρια ευρώ για την προώθηση του υδρογόνου.

Απ΄ την πλευρά του ο Μαροκινός Saïd Mouline ανέφερε ότι η νέα κυβέρνηση στην χώρα του έχει θέσει σε προτεραιότητα την ενεργειακή εξοικονόμηση, τη βιώσιμη κινητικότητα, και την κυκλική οικονομία. «Αποστολή μας είναι να αποανθρακοποιήσουμε την οικονομία μέχρι το 2040». Αυτό σημαίνει «περισσότερη εξοικονόμηση, περισσότερες ΑΠΕ, περισσότερα απόβλητα για ενέργεια» ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως τόνισε, «προσπαθούμε να αποανθρακοποιήσουμε τη βιομηχανία και να αξιοποιήσουμε τα βιομηχανικά απόβλητα με για την παραγωγή ενέργειας» και πρόσθεσε: «Είμαστε έτοιμοι για το πράσινο υδρογόνο και για την αμμωνία με δύο μεγάλα προγράμματα». Τέλος, αναφέρθηκε στο χαμηλό κόστος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, γεγονός το οποίο επιτρέπει την παραγωγή υδρογόνου.

Π. Μήτρου: «Περισσότερο φιλόδοξοι οι στόχοι της ναυτιλίας με ορίζοντα το 2050»

Η ναυτιλία έχει κάνει πολλά για την αποανθρακοποίηση με ορίζοντα το 2050, με βάση τις δεσμεύσεις του IMO δήλωσε κ. Παναγιώτης Μήτρου και πρόσθεσε ότι «στα χρόνια που έρχονται θα γίνουμε πιο φιλόδοξοι». Όπως επεσήμανε, «η πρόκληση για τη ναυτιλία είναι μεγαλύτερη και με το υδρογόνο καθώς σήμερα έχουμε περιορισμούς, καθώς χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερα πλοία». «Η ΕΕ πρέπει να εστιάσει σε αυτή την τεχνολογία προκειμένου να ηγηθεί στον χώρο», ανέφερε ενώ τόνισε ότι ειδικά στην Ελλάδα «τα ηλεκτροκίνητα πλοία μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλες ευκαιρίες προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα νέο δίκτυο σύνδεσης των νησιών με την ηπειρωτική χώρα».

Συμπλήρωσε ότι η αμμωνία, η μεθανόλη και τα συνθετικά καύσιμα, μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές για τη ναυτιλία και όπως είπε, μπορούμε να έχουμε συνθετικό LNF, bioLNG, το ζητούμενο όμως είναι το πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτές τις προσπάθειες, καθώς όπως είπε, «η βασική πρόκληση είναι η υποδομές»

J. Calleja: «Να κινηθούμε εμπροσθοβαρώς στις πράσινες οδικές μεταφορές»

Τις προοπτικές χρήσης υδρογόνου στις οδικές μεταφορές ανέπτυξε ο κ. Javier Calleja, καθώς όπως τόνισε ο στόχος είναι η απεξάρτηση από τον άνθρακα. «Η τεχνολογία είναι έτοιμη, οπότε πρέπει να κινηθούμε εμπροσθοβαρώς» δήλωσε. Ωστόσο, ειδικά για το υδρογόνο, όπως τόνισε, υπάρχει έλλειψη υποδομών και θα απαιτηθούν επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα αλλά και η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για την χρήση υδρογόνου στις οδικές μεταφορές. Ο κ. Calleja έδωσε έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Όπως είπε, περισσότερα ΜΜΜ είναι μέρος της λύσης για την αποανθρακοποίηση καθώς είναι προτιμότερο από το να γεμίσουμε μία πόλη με αυτοκίνητα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, «βλέπουμε έναν συνδυασμό υβριδικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων με υδρογόνο».

Moderator: Alexandros Lagakos, Chief Operating Officer, Blue Grid

Downstream LNG στην ΝΑ Μεσόγειο ήταν το θέμα του πάνελ που συμμετείχαν οι κκ: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Deputy General Manager Power and Gas Business Unit MYTILINEOS, Σοφοκλής Παπανικολάου, Founder and CEO Blue Grid και Μιχάλης Θωμαδάκης, Head of Strategy Hellenic Gas Transmission System Operator – DESFA, Greece

Μ. Θωμαδάκης: «Μέχρι το τέλος του 2021 διαθέσιμο το truck loading»

Στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Ρεβυθούσας αναφέρθηκε ο Μιχάλης Θωμαδάκης, στέλεχος του ΔΕΣΦΑ. Εξήγησε ότι η Ρεβυθούσα αναβαθμίζεται με τον Σταθμό Φόρτωσης LNG (truck loading) -που θα καταστήσει δυνατή τη μεταφορά LNG μέσω του οδικού δικτύου με παραλήπτες είτε δίκτυα διανομής είτε μεμονωμένους καταναλωτές- καθώς και τον προβλήτα εκφόρτωσης πλοιαρίων (ssLNG Jetty) για το οποίο έχει ανατεθεί η κατασκευή και θα είναι σε έτοιμο σε δύο χρόνια. Όπως είπε, τα δύο παραπάνω έργα είναι προϋπολογισμού 6,5 εκατ. και 20 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Επεσήμανε ότι η πρόσβαση σε αυτά θα είναι ρυθμιζόμενη με ταρίφες που θα εγκρίνονται από τον Ρυθμιστή καθώς και με τη διάθεση συμβολαίων. Υπογράμμισε ότι η Ρεβυθούσα είναι μία ιδιαίτερα ασφαλής υποδομή. Αναφορικά με το truck loading εκτίμησε ότι τα κόμιστρα για τα φορτηγά θα είναι ανταγωνιστικά συμπληρώνοντας ότι θα εισέλθει σε λειτουργία στο τέλος του έτους. Σε ό,τι αφορά την κατανομή τον slots στη Ρεβυθούσα ανέφερε ότι ο ΔΕΣΦΑ θέσπισε μηχανισμό δημοπρασιών. Σχολίασε ότι ο πρώτος διαγωνισμός στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία εκφράζοντας την ελπίδα από το 2022 ο Διαχειριστής να μπορέσει να προχωρήσει σε διάθεση slots σε πιο μακροχρόνια βάση (π.χ. σε βάθος πενταετίας).

Π. Κανελλόπουλος: «Η MYTILINEOS συνεισφέρει στην ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας»

Ως «διαμάντι του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» χαρακτήρισε ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος από την Mytilineos, τη Ρεβυθούσα προσθέτοντας ότι μετά την πρόσφατη αναβάθμισή της με την κατασκευή της τρίτης δεξαμενής μπορεί να διαχειριστεί με πολύ μεγάλη επάρκεια μεγάλες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τόνισε δε ότι «όσο πιο πολλά assets βρίσκονται σε λειτουργία τόσο το καλύτερο». Σχετικά με το ρόλο της Mytilineos, του μεγαλύτερου εισαγωγέα LNG στην Ελλάδα, ανέφερε ότι η εταιρεία συνεισφέρει ουσιαστικά στην ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας. «Έχουμε συνεργασία με όλους τους μεγάλους παίκτες της αγοράς οι οποίοι έχουν πολλαπλές πηγές τροφοδοσίας», ανέφερε σχετικά. Υπογράμμισε ότι το LNG στην Ελλάδα μεγεθύνεται με τη συμμετοχή του να αναμένεται να ξεπεράσει προσεχώς το 40% στο μείγμα εισαγωγής φυσικού αερίου. Κλείνοντας, σημείωσε ότι η τιμή του LNG είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και μπορεί να παραμείνει έτσι και σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Σ. Παπανικολάου: «Ανάπτυξη ευέλικτων εφοδιαστικών αλυσίδων με αποδέκτες τους τελικούς καταναλωτές»

Αναφορά στην ανάπτυξη της αγοράς του Small-Scale LNG στην Ελλάδα έκανε ο Σοφοκλής Παπανικολάου από τη Blue Grid. «Ήρθε η ώρα για αυτή την αγορά και στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά. Η Blue Grid έχει θέση στα καθαρά καύσιμα και στοχεύει σε τρεις κατηγορίες πελατών: τις βιομηχανίες, τις μεταφορές και τη ναυτιλία. Υπογράμμισε ότι αρχή της εταιρείας είναι η αδιάλειπτη παράδοση LNG στους τελικούς πελάτες σε συνεργασία με μεγάλους εισαγωγείς, όπως η Mytilineos. O κ. Παπαθανασίου εξήγησε ότι αυτό καθίσταται εφικτό μέσα από ευέλικτες, εναλλακτικές εφοδιαστικές αλυσίδες όπως τα πρατήρια LNG, τα μικρά βαπόρια και φορτηγά. Κλείνοντας την τοποθέτησή του επανέλαβε ότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι ένα περιβαλλοντικά φιλικό και φθηνό καύσιμο που επιτρέπει μείωση του ενεργειακού κόστους.