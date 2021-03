Τα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης θαλάσσιων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δεδομένου ότι μέχρι το 2050 έως και το 35% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. θα μπορεί να παράγεται από υπεράκτιες πηγές, συζητήθηκαν στο τρίτο πάνελ του Blue Economy Forum.

Π. Παπασταματίου: «Θέλουμε ένα διαφανές πλαίσιο για τα υπεράκτια αιολικά»

Την προσπάθεια της ΕΛΕΤΑΕΝ για την προώθηση των υπεράκτιων αιολικών πάρκων επεσήμανε ο Παναγιώτης Παπασταματίου, CEO, ELETAEN. Σημείωσε ότι υπάρχει ισχυρή πολιτική δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση υπογραμμίζοντας την υψηλή προστιθέμενη αξία που θα φέρουν στη χώρα. «Θέλουμε ένα διαφανές πλαίσιο για τα υπεράκτια αιολικά», τόνισε προσθέτοντας ότι είναι εξίσου σημαντική η ασφαλής πρόσβασή τους στο δίκτυο και την αγορά. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό τόσο σε επίπεδο χωρητικότητας όσο και διαγωνισμών ώστε να καταστούν δυνατές οι σχετικές επενδύσεις

G. Auger: «Λιγότερη ρύθμιση, μεγαλύτερη ταχύτητα για διευκόλυνση των επενδύσεων»

Ως επενδυτική προτεραιότητα στην Ελλάδα χαρακτήρισε την υπεράκτια αιολική ενέργεια ο Guy Auger, Partner, Andera Partners/ Board Member, GreenSolver. Σε αυτή τη βάση, σχολίασε ότι η χώρα θα πρέπει εκμεταλλευθεί τη θαλάσσια τεχνογνωσία της, το πλούσιο αιολικό δυναμικό που διαθέτει καθώς και το γεωγραφικό της πλεονέκτημα. Επιπλέον, τόνισε το ρόλο του ανανεώσιμου υδρογόνου, το οποίο μπορεί να παραχθεί με πολύ χαμηλό κόστος και να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες υποδομές μεταφοράς αερίου. Τέλος πρότεινε «λιγότερη ρύθμιση και μεγαλύτερη ταχύτητα» ώστε να καταστούν ευκολότερες οι επενδύσεις.

Y. Rudick: Μεγάλη ωρίμανση των θαλάσσιων τεχνολογιών

Στη μεγάλη ωρίμανση των θαλάσσιων τεχνολογιών αναφέρθηκε ο Yair Rudick , Business Development Manager, Eco Wave Power, εξηγώντας το ρόλο της κυματική ενέργειας, η δυνητική συνεισφορά της οποίας εκτίμησε ότι έχει υποτιμηθεί σε επίπεδο προβλέψεων. Ο κ. Rudick πρόσθεσε ότι η Eco Wave Power έχει υπό ανάπτυξη αρκετά έργα σχολιάζοντας ότι βλέπει την Ελλάδα ως έναν ελκυστικό προορισμό λόγω της ακτογραμμής της ευελπιστώντας σε δραστηριοποίηση της εταιρείας στη χώρα. Κλείνοντας σχολίασε ότι οι μηδενικές εκπομπές ρύπων χρειάζονται πολλές διαφορετικές μορφές ΑΠΕ και συγκεκριμένα έργα χρειάζονται συγκεκριμένους διαγωνισμούς που ευνοούν την ανάπτυξή τους.

B.Christides: “Blueing the Black Sea”

“Blueing the Black Sea” ήταν το θέμα της τοποθέτησης του Amb. Michael B. Christides, Secretary General, Permanent International Secretariat, Organization of the Black Sea Economic Cooperation, (BSEC PERMIS). Ο κ. Christides αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της μόλυνσης της Μαύρης Θάλασσας, καθώς επίσης και στις προσπάθειες που καταβάλει η Γραμματεία στην οποία προΐσταται για την προώθηση σχετικού προγράμματος που θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη θαλάσσια οικονομία, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου στην περιοχή. Τέλος, ανέλυσε τα εργαλεία για την επίτευξη του στόχου της απορρύπανσης της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλλει επιχειρηματικά και επενδυτικά, στη δημιουργίας γαλάζιας ανάπτυξης, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας στην περιοχή.

Ricardo Mourinho Félix: «Η ώρα είναι τώρα για τις θάλασσές μας»

Την πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με έμφαση το πεδίο της καθαρής Ενέργειας ανέλυσε ο κ. Ricardo Mourinho Félix, Vice-President of the EIB for Blue Economy. Ο αντιπρόεδρος τόνισε ότι οι θάλασσες είναι σημαντικές για την επιβίωση στον πλανήτη και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χρειάζεται να βάλουμε γαλάζιο την πράσινη ανάπτυξη». Ο κ. Mourinho, πρόσθεσε ότι από το 2025 το 50% των χρηματοδοτήσεων της EIB θα χορηγούνται προς αυτή την κατεύθυνση για υψηλού επιπέδου επενδύσεις για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. O αντιπρόεδρος της EIB τόνισε επίσης ότι στο πλαίσιο των πολιτικών της η Τράπεζα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης και της μόλυνσης από τα μικροπλαστικά. Ειδικά αναφέρθηκε στις χρηματοδοτήσεις σε Πράσινη Ενέργεια, φέρνοντας ως παράδειγμα ένα καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα αιολικής ενέργειας στην Πορτογαλία, ενώ επεσήμανε την ανάγκη προώθησης των συνεργασιών. «Η ώρα είναι τώρα για τις θάλασσές μας - Δεν έχουμε άλλο χρόνο», τόνισε καταλήγοντας ο κ. Mourinho, τονίζοντας την ανάγκη προώθησης ιδιωτικών πρωτοβουλιών για την προώθηση της θαλάσσιας οικονομίας.