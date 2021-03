Έτσι στο διαδικτυακό, επενδυτικό συνέδριο, το οποίο διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ισπανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, της Ελληνικής Εταιρείας Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) και του Ισπανικού Οργανισμού Επενδύσεων (ICEX) καταγράφηκε σημαντικό ενδιαφέρον με τη συμμετοχή εκπροσώπων 13 (δεκατριών) ισπανικών και 70 (εβδομήντα) ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων, διεξήχθη

Όπως αναφέρεται από την Enterprise Greece στην εκδήλωση, η οποία έγινε την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021, καθώς και στις διαδικτυακές επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε το έντονο ενδιαφέρον των ισπανικών εταιρειών για επιχειρηματικές συνεργασίες στο ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της χώρας μας, ενώ καταγράφηκαν και οι θετικές προοπτικές που διαμορφώνονται για την ελληνική οικονομία το 2021.

Παράλληλα, επισημάνθηκαν πέρα από τις επικείμενες ρυθμιστικές αλλαγές για τις ΑΠΕ οι ευκαιρίες που δημιουργεί η υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης, τα βιοκαύσιμα και η ενεργειακή εξοικονόμηση/αναβάθμιση κτηρίων.

Γενική διαπίστωση των ισπανικών εταιριών, όπως αναφέρεται, ήταν πως υπάρχουν δυνατότητες και ευκαιρίες για συνεργασία με τις ελληνικές εταιρίες που συμμετείχαν στην εκδήλωση, και πως η παρούσα κατάσταση καθιστά την Ελλάδα ως μια υποσχόμενη αγορά για επενδύσεις.

Πάντως σε σχέση με το επενδυτικό κλίμα παράγοντες της αγοράς ΑΠΕ μεταφέρουν έναν έντονο προβληματισμό για τα προσκόμματα που τίθενται σε πολλές περιοχές. Όπως αναφέρουν, σε πολλά σημεία της χώρας, αλλά με ένταση στη Δυτ. Μακεδονία, οι εταιρείες συναντούν πολλά προβλήματα προσπαθώντας παρά τις δυσκολίες, με συστηματικότητα να αναπτύξουν την τελευταία 10ετία έργα ΑΠΕ.

Ουσιαστικά φωτογραφίζουν την Περιφέρεια για την καθυστέρηση, ενώ την ίδια ώρα έχουν ένα καλό λόγο να πουν για το δήμο Κοζάνης αλλά τη Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας με στελέχη που προέρχονται και από την σημερινή Αξιωματική Αντιπολίτευση.

Τονίζουν δε ότι περιοχές αυτές φιλοξενούν υποδομές Δικτύων Μεταφοράς Ενέργειας αξίας κάποιων δισεκατομμυρίων Ευρώ είναι παντελώς παράλογο να υποστηρίζει κάποιος την ιδέα, ότι η επόμενη μέρα δεν θα περιλαμβάνει την αξιοποίηση των υποδομών αυτών.

Νέες ευκαιρίες

Μιλώντας, πάντως, στη διαδικτυακή εκδήλωση, Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, κ. Γιώργος Φιλιόπουλος κ. Γιώργος Φιλιόπουλος ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει ένας πολλά υποσχόμενος και ασφαλής επενδυτικός προορισμός στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ακόμη και εν μέσω της τρέχουσας επιχειρηματικής αβεβαιότητας, λόγω πανδημίας. «H Εnterprise Greece συνεχίζει να καταγράφει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον σε διάφορους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου και του ενεργειακού κλάδου, ενός κλάδου όπου νέες επενδύσεις αξίας άνω των 40 δισ. ευρώ αναμένονται να υλοποιηθούν στη χώρα μας σύμφωνα με εκτιμήσεις την επόμενη δεκαετία. Καλούμε τους ξένους επενδυτές να εξερευνήσουν τις ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες που διαθέτει η χώρα μας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Ισπανός πρέσβης στην Ελλάδα κ. Ενρίκε Βιγέρα, κατά της διάρκεια της ομιλίας του, τονισε ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ενδυνάμωση της ήδη καλής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Και πρόσθεσε πως τα παραδείγματα των ισπανικών εταιρών οι οποίες δραστηριοποιούνται με μεγάλη επιτυχία στο χώρο της ενέργειας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν και άλλες εταιρίες, να ανακαλύψουν τις ευκαιρίες που διαθέτει η χώρα μας, τόσο σε παραδοσιακούς τομείς όσο και σε πιο καινοτόμους, όπως η υπεράκτια αιολική τεχνολογία, μεγάλα έργα αποθήκευσης ενέργειας, κ.α.

Νέα έκθεση

Στο μεταξύ μια νέα έκθεση για τη σημασία της Αιολικής Ενέργειας στην προστασία της Βιοποικιλότητας και για τους τρόπους που Βιοποικιλότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να συνυπάρξουν, δημοσιοποίησε πρόσφατα ο Διεθνής Οργανισμός Διατήρησης της Φύσης (International Union for Conservation of Nature, IUCN). Η έκθεση, που αναδεικνύεται επίσης από την Ελληνική Εταιρεία Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), με τίτλο «Μετριασμός των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας - Mitigating biodiversity impacts associated with solar and wind energy development» περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές, οδηγίες και συμβουλές που απευθύνονται κυρίως στους επενδυτές, μελετητές και όσους λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σε χερσαία και θαλάσσια αιολικά πάρκα και σε ηλιακά συστήματα.

Σύμφωνα με την έκθεση:

· Η κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών του πλανήτη και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είναι συνυφασμένες με την ανάπτυξη μεγαλύτερης κλίμακας έργων Α.Π.Ε.,

· Οι επενδυτές θα πρέπει να αποφεύγουν περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας. Άλλα μέτρα που συνιστώνται από τις οδηγίες περιλαμβάνουν τη χρήση τεχνολογίας για την προσωρινή παύση λειτουργίας επιλεγμένων ανεμογεννητριών για την προστασία των πτηνών και άλλων ειδών όταν διαπιστώνεται κίνδυνος από παρατηρητές πεδίου, ή βάσει εικόνας ή ραντάρ.

Γιώργος Αλεξάκης