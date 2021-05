Η SUNLIGHT, μέλος του Ομίλου Olympia, απέσπασε δύο σημαντικές διακρίσεις στα Βραβεία Health & Safety 2021, αναδεικνύοντας ότι η τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων και η διαρκής και σύγχρονη εκπαίδευσή τους σε αυτά τα ζητήματα είναι ζωτικής σημασίας για την εταιρεία.

Η προσήλωση της SUNLIGHT σε σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των εργαζόμενων αναγνωρίστηκε με το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Αξιοποίηση τεχνολογιών / Use of Technology», ενώ η εστίαση στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της απέσπασε το Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία «Αναβάθμιση & Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων / Work Health and Safety Invention».

Συγκεκριμένα, η SUNLIGHT έλαβε το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Αξιοποίηση τεχνολογιών / Use of Technology» για το σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των εργαζομένων της με τη χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας (VR). Ως εταιρεία τεχνολογίας, η SUNLIGHT επενδύει διαχρονικά στην καινοτομία και την εξέλιξη των διαδικασιών της. Ανταποκρινόμενη στις διεθνείς εξελίξεις εφαρμογής του ψηφιακού μετασχηματισμού υιοθέτησε άμεσα τις καινοτόμες εφαρμογές που προσφέρει πλέον η τεχνολογία, κάνοντας χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας (VR) στην εκπαίδευση των εργαζομένων της, αλλάζοντας ριζικά τα μέχρι τώρα δεδομένα της παραδοσιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία επένδυσε στην δημιουργία branded web based εφαρμογής για την συγκέντρωση των στοιχείων και την παρακολούθηση συνολικά των δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Εμβυθιστική Μάθηση (Immersive Learning) μέσα από την εικονική πραγματικότητα και τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού αποδεικνύεται ως η ιδανικότερη λύση, ώστε οι εκπαιδευόμενοι / εργαζόμενοι της SUNLIGHT να επιτύχουν καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών και των λειτουργιών της εταιρείας.

Παράλληλα, η εταιρεία ξεχώρισε και στην κατηγορία «Αναβάθμιση & Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων / Work Health and Safety Invention», λαμβάνοντας Ασημένιο Βραβείο, για τις πρωτοβουλίες της να διασφαλίζει με συνέχεια και συνέπεια τη διατήρηση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της, την άρτια λειτουργία του εξοπλισμού, την εκπαίδευση και προστασία του προσωπικού από τυχόν συμβάντα ενισχύοντας τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Με αφορμή τις διακρίσεις της SUNLIGHT στα Health & Safety Awards 2021, ο Dr. Δημήτρης Μπόλλας, Senior Manager Global R&D Lead Technologies and QHSE, δήλωσε: «Οι συγκεκριμένες διακρίσεις αναγνωρίζουν τη διαρκή προσπάθειά μας να διαμορφώνουμε ένα ασφαλές και τεχνολογικά εξελιγμένο περιβάλλον, στο οποίο περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι της εταιρείας θα εμπιστεύονται για να εργαστούν και να παράγουν. Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία παραμένει προτεραιότητα για τη SUNLIGHT. Οι πρωτοβουλίες μας στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και στη διαρκή εκπαίδευση με την χρήση νέων τεχνολογιών, όπως αυτή της Εικονικής Πραγματικότητας, προς τους ανθρώπους μας, με περισσότερες από 40 εκπαιδεύσεις σε θέματα υγείας & ασφάλειας για το 2020, φανερώνουν την επαγρύπνηση και την αφοσίωσή μας στο στόχο αυτό. Οι βραβεύσεις αυτές είναι η έμπρακτη επιβεβαίωση της συνεχούς επένδυσης της SUNLIGHT στον κινητήριο μοχλό της ανάπτυξής μας, δηλαδή τους ανθρώπους μας».

Εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018, η διαχρονική δέσμευση της διοίκησης της SUNLIGHT είναι να προβαίνει σταθερά σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις και απαιτήσεις της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την πρόληψη συμβάντων όσον αφορά τους εργαζομένους και το περιβάλλον, και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Παράλληλα, επιδιώκει να αξιοποιεί τη γνώση που προκύπτει από τη σε βάθος κατανόηση των δεδομένων και των πληροφοριών που συγκεντρώνει από τους πελάτες της και τους συνεργάτες της και παράλληλα να ενισχύσει τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της σε Ελλάδα και Ιταλία με τεχνολογίες Industry 4.0.