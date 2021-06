Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ανακοίνωσε το πρώτο, All-In-One Liquid Cooled, EcoStruxure™ Modular Data Center. Ενσωματωμένο από την Avnet, περιέχει ψύξη ακριβείας (precision immersion cooling) από την Iceotope, τη νέα προκατασκευασμένη μονάδα που επιτρέπει την ανάπτυξη περισσότερων εφαρμογών υψηλής απόδοσης CPU και GPU (HPC) edge με μεγαλύτερη αξιοπιστία σε δύσκολα και απομακρυσμένα περιβάλλοντα. Από βιομηχανικούς χώρους κατασκευής και αυτοκινητοβιομηχανίες, έως τηλεπικοινωνίες, ορυχεία, εφαρμογές για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αυτή η λύση επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ταχύτερα, με μεγαλύτερη καινοτομία και αποδοτικότητα.

H νέα All-In-One λύση φιλοξενεί ένα τυπικό φορτίο 60kW IT, με χωρητικότητα IT έως 336kW και είναι διαθέσιμη κατόπιν παραγγελίας. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης ένα 80kW Galaxy VS 3-phase UPS, μπαταρία για κάλυψη της ζητούμενης αυτονομίας, πυροπροστασία, πλήρως ενσωματωμένο σύστημα απόρριψης θερμότητας και εφεδρική λύση κλιματισμού. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση τόσο του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και του εξοπλισμού πληροφορικής, είναι εφικτή μέσω του βραβευμένου λογισμικού EcoStruxure IT.

Ως μέρος της σειράς EcoStruxure Modular Data Centers, η Liquid-Cooled All-In-One προκατασκευασμένη μονάδα αποτελεί μια γρήγορη και ευέλικτη λύση, προσφέροντας την ίδια ποιότητα και λειτουργικότητα όπως σε μια παραδοσιακή εγκατάσταση. Επιτρέπει τη σχεδίαση, την κατασκευή και την εγκατάσταση ενός κέντρου δεδομένων που απαιτείται για την απόκτηση και την ανάπτυξη παραδοσιακών περιβαλλόντων data centers. Όλος ο εξοπλισμός είναι εργοστασιακά εγκατεστημένος και δοκιμασμένος για να παρέχει ανθεκτική και προβλέψιμη απόδοση με μειωμένο κίνδυνο από την πρώτη ημέρα.

Μεγαλύτερη ασφάλεια, ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητα με πλαισιωμένη ψύξη ακρίβειας

Σχεδιασμένη για βιώσιμα συστήματα λειτουργιών, η νέα μονάδα All-In-One συνδυάζει υψηλή απόδοση με εξαιρετικά χαμηλό PUE <1,15, με ορισμένα sites να δείχνουν σήμερα ότι μπορεί να επιτευχθεί PUE 1.03. Η χρήση υγρής ψύξης μειώνει την απαίτηση για εξοπλισμό διαχείρισης αέρα, απλοποιώντας την υποδομή ψύξης και εξαλείφοντας την ανάγκη για ανεμιστήρες. Αυτό σημαίνει διπλή μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων της εγκατάστασης, καθιστώντας διαθέσιμη περισσότερη ισχύ στο φορτίο πληροφορικής και βελτιώνοντας την αξιοπιστία του περιβάλλοντος. Μειώνει επίσης, την πολυπλοκότητα της συντήρησης μέσω του αποκλεισμού ηλεκτρομηχανικών συσκευών, οι οποίες απαιτούν τακτικές αναβαθμίσεις και αντικατάσταση.

Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο Ku:l 2 της Iceotope που είναι ενσωματωμένο στο NetShelter Liquid-Cooled rack system της Schneider Electric, ο κρίσιμος εξοπλισμός πληροφορικής απομονώνεται πλήρως από το περιβάλλον και ψύχεται με ακρίβεια σε σφραγισμένο πλαίσιο που είναι αδιαπέραστο από σκόνη, αέρια και υγρασία. Ο εξοπλισμός ασφάλειας, αποθήκευσης και δικτύωσης παρέχεται με ένα επιπλέον επίπεδο φυσικής και I/O σύνδεσης ασφαλείας.

«Σήμερα, η ζήτηση για τους πιο ισχυρούς επεξεργαστές CPUs και GPUs έχει αυξηθεί σχεδόν σε κάθε εφαρμογή πληροφορικής, ενώ ταυτόχρονα, ο ανταγωνισμός μεγαλώνει σε αντίστοιχα γρήγορους ρυθμούς», δήλωσε ο Robert Bunger, Διευθυντής Προγράμματος, CTO Office, Schneider Electric. «Η νέα μονάδα All-In-One Liquid-Cooled Prefabricated Data Center Module ανταποκρίνεται στην ανάγκη ανάπτυξης ισχύος υψηλής έντασης επεξεργασίας σε ένα συμπαγές, ασφαλές και αποκλειστικά edge περιβάλλον, το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί σχεδόν οπουδήποτε εντός έξι εβδομάδων».

Μεγαλύτερη αξιοπιστία και ορατότητα στις πιο απομακρυσμένες τοποθεσίες

Προληπτική παρακολούθηση και διαχείριση με το EcoStruxure IT Expert , το ανοιχτό, διαλειτουργικό και διαγνωστικό λογισμικό DCIM της Schneider Electric για Edge, Distributed IT και Data Centres. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.schneider-electric.com/ecostruxure-it και δοκιμάστε το EcoStruxure IT Expert δωρεάν για 30 ημέρες.

Αυξημένη αξιοπιστία μέσω του EcoStruxure Asset Advisor , μιας υπηρεσίας απομακρυσμένης παρακολούθησης με δυνατότητα cloud, που μπορεί να παρακολουθεί, να επιλύει και να εντοπίζει προβλήματα στην εγκατάσταση έγκαιρα και αποτελεσματικά

Προηγμένη διαχείριση εκτός ζώνης (Out of Band Management -OOBM) που παρέχεται μέσω Avnet MaaXBoard single board υπολογιστή με Redfish compliant API για τη διαχείριση του εξοπλισμού πληροφορικής, ακόμη και όταν οι διακομιστές είναι απενεργοποιημένοι ή δεν ανταποκρίνονται.

Η Schneider Electric έχει ανακοινώσει στο παρελθόν τη συνεργασία με την Iceotope και την Avnet, επιτρέποντας στους διακομιστές εταιρικού επιπέδου από μια σειρά OEM να ενσωματωθούν με υποδομή ψύξης ακριβείας σε επίπεδο πλαισίου πριν από την ανάπτυξη - αύξηση της ταχύτητας και της ευκολίας των εφαρμογών. Έτσι μειώνεται και ο κίνδυνος υπηρεσιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση πεδίου εξοπλισμού του διακομιστή.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέο Schneider Electric All-In-One Prefabricated Liquid Cooled Data Center, πατήστε εδώ.