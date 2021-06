Στις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διασύνδεσή τους στο δίκτυο καθώς και το νέο επενδυτικό τοπίο, όπως θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, θα εστιάσει η ψηφιακή ημερίδα με τίτλο: “Energy Solutions Made in Germany –Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αποθήκευση και Ενσωμάτωση στο Δίκτυο”, που διοργανώνει την Τρίτη 29 Ιουνίου, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με την υποστήριξη του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας (BMWi).

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο πλαίσιο ψηφιακής επιχειρηματικής αποστολής, που θα πραγματοποιηθεί από 28 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου, με πρωτοβουλία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας.

Η e-Ημερίδα απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που ενδιαφέρονται να εκμεταλλευτούν το αυξημένο αιολικό και ηλιακό δυναμικό της Ελλάδας καθώς και να αξιοποιήσουν τα βιολογικά απόβλητα ως πηγές πράσινης ενέργειας στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, στην οποία έχει ήδη εισέλθει η Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι τα σχέδια ανάπτυξης και επέκτασης στο πλαίσιο της στοχευμένης παραγωγής πράσινης και φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας έχει ελκύσει το ενδιαφέρον γερμανικών εταιρειών, που μπορούν να συνεισφέρουν στην ελληνική ενεργειακή αγορά με σύγχρονες τεχνολογίες και πολύτιμη τεχνογνωσία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής υποδομής.

Στην εκδήλωση, 8 γερμανικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην επιχειρηματική αποστολή, θα παρουσιάσουν τεχνολογίες αιχμής για την παραγωγή πράσινης ενέργειας, την αποτελεσματική ενσωμάτωση και αποδοτικότερη διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο καθώς και λύσεις αποθήκευσης. Οι τεχνολογικές προτάσεις αφορούν

On- και Off-Shore αιολικά πάρκα

Ανεμογεννήτριες σε μορφή πλήρως αυτοματοποιημένου ‘’χαρταετού’’

Φωτοβολταϊκά με συστήματα αποθήκευσης για επιχειρήσεις που επιδιώκουν ενεργειακή αυτονομία

Παραγωγή βιοαερίου μέσω ξηρής χώνευσης

Ψηφιακές λύσεις για την ομαλή ενσωμάτωση των μονάδων παραγωγής στο δίκτυο και στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας

Εικονικούς σταθμούς παραγωγής (virtual power plants) για την πρόβλεψη και διαχείριση παραγόμενης ενέργειας

Από την ελληνική πλευρά στην εκδήλωση θα απευθύνει ομιλία ο Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ειδ. Επιστήμονας, Δ/ντης Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και η Ευαγγελία Σαμωνάκη, Διευθύντρια Στρατηγικής και Μελετών, Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.). Από τη γερμανική πλευρά θα τοποθετηθούν ο Dr. Matthias Stark, Προϊστάμενος Τμήματος Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Ομοσπονδιακού Συνδέσμου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Bundesverband Erneuerbare Energie e.V.) και ο Prof. Dr.-Ing. Christian Doetsch, Προϊστάμενος Τμήματος Ενέργειας του Fraunhofer Institute for Environmental, Safety, and Energy Technology UMSICHT, οι οποίοι θα αναφερθούν σε best practices της Γερμανίας και σε προτάσεις για μια επιτυχημένη ενεργειακή μετάβαση.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση θα απευθύνουν η Γενική Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, κα Sibylla Bendig, ο Διευθυντής Παραρτήματος Β. Ελλάδος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, κ. Γιώργος Θεοδωράκης, καθώς και εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας. Στην εκδήλωση έχει προσκληθεί για να απευθύνει χαιρετισμό η Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κα Αλεξάνδρα Σδούκου (tbc).

Τη σύνοψη και κλείσιμο της εκδήλωσης θα κάνει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) και Πρόεδρος Επιτροπής Ενέργειας Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Σωτήρης Καπέλλος.

Επιχειρήσεις ή και φορείς, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Β2Β συναντήσεις, έχουν τη δυνατότητα να ανατρέξουν στα προφίλ των γερμανικών εταιρειών της επιχειρηματικής αποστολής, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητήριου και να συμπληρώσουν τη φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 25 Ιουνίου.