Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες: «Η ΔΕΗ έχει δεσμευτεί να ηγηθεί της ενεργειακής μετάβασης στη χώρα. Η εξωστρέφεια είναι ζωτικής σημασίας για τον μετασχηματισμό του ομίλου μας. Σε συνεργασία με ισχυρούς εταίρους, είμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας και τη χάραξη της δικής μας πράσινης συμφωνίας. Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι μας, καλωσορίζουμε την RWE στην Ελλάδα και προσβλέπουμε στην από κοινού ανάπτυξη έργων πρωτοφανούς κλίμακας στη χώρα.»

Katja Wünschel, COO Onshore and PV Europe and Asia-Pacific of RWE Renewables (Γενική Διευθύντρια Επιχειρήσεων Χερσαίων Φ/Β Ευρώπης και Ασίας-Ειρηνικού της RWE Renewables): «Ευρωπαϊκές συνεργασίες, όπως αυτή η συνεργασία μας με τη ΔΕΗ, είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης. Η Ελλάδα είναι μια πολλά υποσχόμενη αγορά ανάπτυξης για εμάς, λόγω υψηλών επίπεδων ηλιακής ενέργειας και της σαφής προσήλωσής της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως, θα συμβάλουμε σημαντικά με την εμπειρία και τις γνώσεις μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι η συνεργασία αυτή θα είναι επιτυχής. Η ανάπτυξη νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί σαφή προτεραιότητα/στόχο της RWE.»

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας επί των Ενδεικτικών Όρων (Heads of Terms) στις αρχές του τρέχοντος έτους, η RWE Renewables (51 %) και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες (49 %) υπέγραψαν συμφωνίες για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης μέσω της οποίας θα μπορούν να υλοποιήσουν από κοινού έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα συνεισφέρει εννέα φωτοβολταϊκά έργα συνολικής συνδυασμένης ισχύος έως 940 megawatts (870 MWac), τα οποία βρίσκονται στην Βόρεια Ελλάδα, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εντός των ορίων του πρώην ανοικτού ορυχείου στο Αμύνταιο. Η RWE Renewables εξασφάλισε μια σειρά φωτοβολταϊκών έργων παρόμοιου μεγέθους με σκοπό την ένταξή της στην κοινοπραξία. Τα φωτοβολταϊκά έργα βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης: Τα έργα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2023. Περαιτέρω έργα σε πρώιμο στάδιο θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το 2025. Αμφότερα τα μέρη συμφώνησαν να διατηρήσουν εμπιστευτικούς τους οικονομικούς όρους της συναλλαγής.

Τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα αυτής της εταιρικής σχέσης θα επιταχύνουν την επιτυχή ανάπτυξη των εν λόγω έργων. Η RWE Renewables διαθέτει εκτεταμένο ιστορικό επιδόσεων και τεχνογνωσία στον τομέα της μηχανικής, της χρηματοδότησης, της κατασκευής, και της λειτουργίας έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εταιρεία διαθέτει λειτουργικό χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 9 GW και σήμερα κατασκευάζει φωτοβολταϊκές μονάδες συνολικής ισχύος 1,4 GW (1,2 GWac) σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες διαθέτει βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς ενέργειας, ισχυρές σχέσεις με τους κυριότερους ενδιαφερόμενους φορείς και είναι σε θέση να παρέχει ισχυρή διαχείριση σε τοπικό επίπεδο. Υπογραμμίζοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους στην ελληνική αγορά, η RWE Renewables και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες φιλοδοξούν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε περαιτέρω φωτοβολταϊκά έργα καθώς και σε νέες ευκαιρίες.

Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions Α.Ε. ενήργησε ως Οικονομικός Σύμβουλος της ΔΕΗ για τη συναλλαγή.