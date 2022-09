Advent Technologies: MoU για κόμβο πράσινου υδρογόνου στις Βορειοανατολικές ΗΠΑ

Η Advent Technologies Holdings Inc., μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον χώρο της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου (fuel cells) υδρογόνου, συνυπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τη New York State Energy Research and Development Authority (“NYSERDA”) και περισσότερους από 60 εταίρους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πράσινου υδρογόνου.