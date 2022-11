Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, διακρίθηκε στα HR Awards 2022, και απέσπασε gold και silver βραβεία σε δύο κατηγορίες των φετινών βραβείων.

Συγκεκριμένα, η Schneider Electric απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι επενδύει στους ανθρώπους της, με 2 διακρίσεις στις κατηγορίες «Best Sustainability Initiatives» και «Effective Use of Coaching – Mentoring». Το gold βραβείο, που της απονεμήθηκε για την 1η κατηγορία και υπογραμμίζει την αναγνώρισή της από την Corporate Knights ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον κόσμο, αφορούσε στον ολιστικό τρόπο προσέγγισης των ενεργειών της εταιρείας γύρω από την βιωσιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία οργανώνει δράσεις με κύριο θέμα τη βιωσιμότητα οι οποίες εκτός από τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα, ενισχύουν παράλληλα το well-being και την αλληλεπίδραση των εργαζομένων.

Με γνώμονα τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ, η εταιρεία έχει διαμορφώσει έξι μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις («Κλίμα», «Πόροι», «Εμπιστοσύνη», «Ισότητα», «Γενιές» και «Τοπικές Κοινότητες»), οι οποίες επηρεάζουν τη στρατηγική της και έχουν ως στόχο την αφύπνιση όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και των συνεργατών και γενικότερα των κοινοτήτων με τις οποίες έρχεται σε επαφή η εταιρεία, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμβολή στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους.

Επιπλέον, το silver βραβείο που έλαβε η Schneider Electric στην κατηγορία «Effective Use of Coaching – Mentoring», στην οποία είχε συνυποβάλλει υποψηφιότητα με την εταιρεία Atom Wave, συνεργάτη της στο project “Mentoring Lab”, αφορούσε τις βέλτιστες πρακτικές στο πεδίο της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, με σαφή οφέλη για το σύνολο των εργαζομένων της. Ειδικότερα, το «Mentoring Lab», ήταν ένα πρόγραμμα που αποσκοπούσε στην καλύτερη υποστήριξη και ανάπτυξη των ταλέντων της εταιρείας, αλλά και στην δημιουργία ενός οικείου κλίματος μεταξύ του management team και των εργαζομένων. Η έμπρακτη ανάπτυξη των δεξιοτήτων μέσα από το πρόγραμμα αυτό, αποτελεί και απόδειξη της δέσμευσης της εταιρείας στον ένα από τους βασικούς πυλώνες του οράματος της, «Learn Every Day».

Οι εξελίξεις που φέρνουν συνεχώς τις εταιρείες αντιμέτωπες με προκλήσεις και αλλαγές αποτελούν κίνητρο για την Schneider Electric, ώστε να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά και να φροντίζει τόσο τις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων της, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Mε θεμελιώδεις αξίες την ανθρώπινη ανάπτυξη και τη συνεργασία για την επίτευξη της βιωσιμότητας, η εταιρεία θέτει τους εργαζόμενους της σε προτεραιότητα και κινείται με κατεύθυνση τη δημιουργία όλων των συνθηκών που θα τους εξασφαλίσουν ένα σύγχρονο, υγιές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.