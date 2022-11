Η δεύτερη ημέρα του 26ου Εθνικού Συνεδρίου «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2022» που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στην Αθήνα, συνεχίστηκε με μια σειρά Συνεδριών που ανέδειξαν τον κομβικό ρόλο ορισμένων καίριων παραμέτρων στον τομέα της ενέργειας και της οικονομίας, όπως αυτή που ακολούθησε της εναρκτήριες ομιλίες της ημέρας με θέμα: «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και η Βελτίωσή της σε Κτήρια, Βιομηχανία, Μεταφορές» με συντονιστή τον κ. Κωνσταντίνο Θεοφύλακτο, Γενικό Γραμματέα και Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΙΕΝΕ.

Ακόμη, στη Συνεδρία με ειδικό θέμα «Οι Ενεργειακές Αγορές σε Μετάβαση» και συντονιστή τον Δρ. Ιωάννη Δεσύπρη, Σύμβουλο Διοίκησης του Ομίλου Μυτιλιναίος και τ. Προέδρου του ΙΕΝΕ, που είχε δύο μέρη, εξετάστηκαν διεξοδικά το ζήτημα των ενεργειακών υποδομών και ο στρατηγικός ρόλος του φυσικού αερίου και του LNG στην παγκόσμια και περιφερειακή ενεργειακή προμήθεια. Συμμετείχαν μια σειρά κορυφαία στελέχη του χώρου όπως μεταξύ άλλων η κα Roxana Caliminte, Deputy Secretary General (GIE), από τις Βρυξέλλες (διαδικτυακά), ο κ. Κωνσταντίνος Σιφναίος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της, Gastrade, ο κ. Νικόλαος Σάτρας, Head of Natural Gas Business Unit της Motor Oil, και ο καθ. Stavri Dhima, Energy and Risk Assessment Consultant.

Στο δεύτερο μέρος μίλησαν οι κ. Μιχάλης Θωμαδάκης, Διευθυντής Στρατηγικής & Ανάπτυξης, ΔΕΣΦΑ, Gokhan Yardim, Partner and Manager, ADG Anadolu Natural gas Consultancy and Trade Ltd, από την Τουρκία, Γεώργιος Πολυχρονίου, Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής, Ανάπτυξης, Διοικητικών και Πληροφορικής της ΔΕΠΑ, και Σοφοκλής Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Blue.

Μεγάλο ενδιαφέρον είχε επίσης η Συνεδρία με θέμα «Η Αγορά Ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στη ΝΑ Ευρώπη σε ένα ασταθές περιβάλλον υψηλών τιμών. Υπάρχουν λύσεις;» και συντονιστή τον κ. Νικόλαο Φρυδά, Αντιπρόεδρο, Grant Thornton Business Solutions A.E.

Με αμείωτο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι σύνεδροι το session με θέμα: «Ο κρίσιμος ρόλος των Nέων Tεχνολογιών, Υδρογόνο, Βιομεθάνιο, CCUS,» και συντονιστή τον Δρα. Θεόδωρο Τερζόπουλο, Συντονιστή Διευθυντή Στρατηγικής & Διακεκριμένων Εταιρικών Θεμάτων της ΔΕΔΑ καθώς επίσης και Προέδρου Επιστημονικής Επιτροπής Φυσικού Αερίου του ΙΕΝΕ.

Παρουσιάστηκαν οι προοπτικές για την ανάπτυξη αυτού του νέου τεχνολογικού κύματος στην ενέργεια με συμμετοχή των κ.κ. Κωνσταντίνου Παπαλουκά, ειδικού Εμπειρογνώμονα και Συντονιστή της Επιτροπής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για το υδρογόνο, Χάρη Σαχίνη, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ, Δρ. Νικόλαου Κούκουζα, Γεωλόγου, Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Γεωργίου Μητικίδη, Head of Alternative Energy & Renewable Fuels, της Motor Oil Hellas.

Ο Δρ. Τερζόπουλος εστίασε στις 5 δράσεις που πρέπει να αναληφθούν και να εφαρμοστούν ταυτόχρονα αν δεν θέλει η Ελλάδα να χάσει το τρένο της 5ης ενεργειακής επανάστασης (Ενεργειακή 5G, όπως είναι πιο γνωστή). Αυτές οι δράσεις αφορούν στα έξυπνα δίκτυα και τους έξυπνους μετρητές, την ενοποίηση διαλειτουργικότητας των ενεργειακών συστημάτων, την ψηφιοποίηση των ενεργειακών συστημάτων και την παραγωγή και χρήση υδρογόνου, βιομάζας και βιομεθανίου.

Πρόσθεσε δε πως στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα 50 μονάδες βιοαερίου που αποδίδουν 125 εκατ. κυβ. μέτρα βιοαερίου αμιγώς για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με απόδοση της τάξης του 40%. Όπως είπε, με μια μικρή επένδυση αυτές οι μονάδες μπορούν να μετατραπούν σε μονάδες βιομεθανίου με απόδοση άνω του 90%!

Ο κ. Παπαλουκάς που τον διαδέχτηκε στο βήμα χαρακτήρισε, από την πλευρά του το υδρογόνο, ως τον ελβετικό σουγιά της Πράσινης Μετάβασης, ενώ ο Δρ. Koύκουζας αναφέρθηκε στις λύσεις CCUS, Υδρογόνο και για τη νέα εποχή της Ενέργειας.

Το 26ο Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2022», που ολοκληρώθηκε με τις τελευταίες δύο συνεδρίες, την τελετή απονομής των ετήσιων βραβείων του ΙΕΝΕ «Προμηθέας 2022», καθώς και με τα καταληκτικά σχόλια των διοργανωτών, τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα.