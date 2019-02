To Food Chain Partnership της Bayer έχει γίνει ένας απαραίτητος σύνδεσμος μεταξύ παραγωγών, εμπόρων, μεταποιητών και εμπόρων λιανικής τα τελευταία 14 χρόνια. Στοχεύει να ηγηθεί της εφαρμογής βιώσιμων γεωργικών πρακτικών σε 44 χώρες με εστίαση σε 76 διαφορετικές καλλιέργειες. Η Bayer αναζητά διαρκώς νέους συνεργάτες.

Δουλεύοντας μαζί για τη βιώσιμη γεωργία είναι ότι ακριβώς αφορά το επιχειρηματικό μοντέλο της Βayer Food Chain Partnership. Στην έκθεση, ο συνεργάτης για πολλά χρόνια της Bayer– η Ισραηλινή εταιρία Netafim – συμμετείχε στο περίπτερο της Bayer.Ως παγκόσμιος ηγέτης στην άρδευση ακριβείας, η Netafim έχει συμμετάσχει σε πολλές πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα το Bayer ForwardFarming, το DripByDrip, και το Better Life Farming alliance. «Εδώ και αρκετό καιρό, εργαζόμαστε μαζίπροκειμένου να βελτιώσουμε περισσότερο στοχευμένες εφαρμογές των προϊόντωνφυτοπροστασίας μέσω του συστήματος άρδευσης», δήλωσε ο Gal Yarden, SVPΕταιρικών Εμπορικών Λύσεων της Netafim. «Το να συνοδεύουμε τη Bayer στοπερίπτερό της στη Fruit Logistica είναι μία τρανή απόδειξη της επιτυχημένης συνεργασίας μας όλα αυτά τα χρόνια».

