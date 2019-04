Τις 28 βασικές προκλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου ανέδειξε η κα Κουμπουρέλου κατά την παρουσίασή της, οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά την πολυποίκιλη παραγωγή και έλλειψη καινοτομίας στα προϊόντα, τον χαμηλό βαθμό εξαγωγών, την αναιμική οργάνωση πωλήσεων και δικτύων συνεργατών, τον χαμηλό βαθμό λειτουργικής ανταγωνιστικότητας με πολλαπλές μονάδες και εγκαταστάσεις, τον τεχνολογικό αναλφαβητισμό, την ισχνή κοστολόγηση και συστήματα ελέγχου. «Αυτό έχει φέρει τις επιχειρήσεις σε δεινή οικονομική κατάσταση, με το 40-65% των δανείων του κλάδου να είναι μη εξυπηρετούμενα», σημείωσε η κα Κουμπουρέλου, ενώ αναφέρθηκε στην ειδική μεθοδολογία Λειτουργικής Αναδιάρθρωσης (Operational Restructuring) που έχει αναπτύξει η ΕΥ, η οποία μπορεί να λειτουργήσει σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης (Financial Restructuring) και τις υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (People Advisory Services), με σημαντικά οφέλη για τον κλάδο.

