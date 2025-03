Η εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές, ότι σύμφωνα με την από 11/03/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθήκοντα Επικεφαλής Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρείας κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου αναλαμβάνει η κ. Βιργινία Κωνσταντουράκη του Γεωργίου σε αντικατάσταση της κ. Ευφροσύνης Παπαγγελοπούλου, η οποία αποχώρησε την 29/11/2024.

Η κ. Κωνσταντουράκη πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 4706/2020 και των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οποιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και τη σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως. Συγκεκριμένα η κ. Βιργινία Κωνσταντουράκη είναι απόφοιτη του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά (Finance & Banking Administration, University of Piraeus), κάτοχος διεθνούς επαγγελματικού τίτλου FCCA (Fellow member of Association of Chartered Certified Accountants) διαθέτουσα πολυετή εμπειρία στον τομέα εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων.

Η κ. Κωνσταντουράκη αναλαμβάνει τα καθήκοντά της ως Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου από την 15/03/2025.

