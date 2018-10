H «Κερkidα ΟΠΑΠ » κάνει δυναμικό come back στα γήπεδα και, την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, στηρίζει την Εθνική Ομάδα στην αναμέτρησή της με την Ουγγαρία για το Nations League. Η αγαπημένη κερκίδα των παιδιών θα ντυθεί στα «γαλανόλευκα» και θα υποδεχθεί στο OAKA (21:45) συνολικά 300 μικρούς φιλάθλους και τους γονείς/συνόδους τους.

