Πρεμιέρα την Πέμπτη για τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ , ο Ολυμπιακός και 14 ακόμη ομάδες παίρνουν μέρος στην Euroleague, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με στόχο την πρόκριση στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στις 17-19 Μαΐου 2019, στη Βιτόρια της Ισπανίας.

