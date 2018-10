· Ο Σέποβιτς να σκοράρει πρώτος και over 9,5 κόρνερ στον αγώνα.

· Η Βίντι να σκοράρει πρώτη και ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον αγώνα και η Βίντι over 3,5 κόρνερ στον αγώνα.

· Ο ΠΑΟΚ να σκοράρει πρώτος και να κερδίσει τον αγώνα και λεπτό πρώτου γκολ 1-20 και ο ΠΑΟΚ over 5,5 κόρνερ στον αγώνα.

· Ο ΠΑΟΚ over 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ο ΠΑΟΚ over 3,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

· Ο Πρίγιοβιτς να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 3-0 και ο ΠΑΟΚ over 4,5 κόρνερ στον αγώνα.

· Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο και over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.

· 2-3 γκολ στον αγώνα και λεπτό τελευταίου γκολ 81-90 και over 9,5 κόρνερ στον αγώνα.

· Ο Τούρπελ να σκοράρει πρώτος και η Ντουντελάνζ over 4,5 κόρνερ στον αγώνα.

· Ο Φορτούνης να σκοράρει και ο Ολυμπιακός να κερδίσει με ακριβώς δύο γκολ διαφορά και ο Ολυμπιακός over 5,5 κόρνερ.

· Ο Ολυμπιακός να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα και ο Ολυμπιακός over 6,5 κόρνερ στον αγώνα.

