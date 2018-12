Οι επισκέπτες των χριστουγεννιάτικων εκθέσεων στα εμπορικά πολυκαταστήματα The Mall Athens, Athens Metro Mall, River West και Mediterranean Cosmos, στη Θεσσαλονίκη, έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις παιδικές ευχές, αγοράζοντας τα δώρα που απεικονίζονται στις ζωγραφιές, τις οποίες λαμβάνουν ως αναμνηστικό. Για την πραγματοποίηση της ευχής και την αγορά δώρου μέσω διαδικτύου, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.omadaprosforas.gr και οι χρήστες της εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ » μπορούν να βρουν προεπιλεγμένες επιλογές που ανταποκρίνονται στις ευχές των παιδιών. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν την αυθεντική ζωγραφιά της παιδικής ευχής που πραγματοποίησαν για να θυμούνται πάντα τη σημαντική τους προσφορά.

