Οι εκθέσεις με τα Ευχοστολίδια θα βρίσκονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 στα εμπορικά πολυκαταστήματα The Mall Athens, Athens Metro Mall και River West στην Αθήνα, καθώς και στο Mediterranean Cosmos, στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, εφέτος για πρώτη φορά όλοι έχουν τη δυνατότητα να χαρίσουν Ευχοστολίδια μέσω της ιστοσελίδας www.omadaprosforas.gr ή κατεβάζοντας δωρεάν την εφαρμογή «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ ». Όσοι επιλέγουν Ευχοστολίδια, λαμβάνουν την αυθεντική ζωγραφιά της παιδικής ευχής που πραγματοποίησαν για να θυμούνται πάντα τη σημαντική τους προσφορά.

