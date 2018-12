Οι ζωγραφιές με τις ευχές των παιδιών βρίσκονται σε τέσσερις χριστουγεννιάτικες εκθέσεις στα εμπορικά πολυκαταστήματα The Mall Athens, Athens Metro Mall και River West στην Αθήνα, καθώς και στο Mediterranean Cosmos, στη Θεσσαλονίκη. Τα Ευχοστολίδια είναι, επίσης, διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας www.omadaprosforas.gr και της δωρεάν εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ ».

Οι Κιθ Λάνγκφορντ, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Γιώργος Καλαϊτζάκης και Βαγγέλης Σακελλαρίου βρέθηκαν, την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, στη χριστουγεννιάτικη έκθεση του ΟΠΑΠ με τα Ευχοστολίδια, στο The Mall Athens, για να προσφέρουν ξεχωριστά δώρα αγάπης σε παιδιά από τα 14 Κέντρα Στήριξης και τα 14 Σπίτια «Του Χαμόγελου του Παιδιού». Μάλιστα, οι αθλητές του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ κάλεσαν όλους να υποστηρίξουν αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία και να επιλέξουν Ευχοστολίδια για τα εφετινά Χριστούγεννα.

