Οι εκθέσεις ζωγραφικής με τα Ευχοστολίδια φιλοξενούνται στα πολυκαταστήματα The Mall Athens, Athens Metro Mall και River West στην Αθήνα και στο Mediterranean Cosmos, στη Θεσσαλονίκη. Όσοι βρίσκονται εκεί, επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.omadaprosforas.gr ή κατεβάζουν δωρεάν την εφαρμογή «Ομάδα Προσφοράς», έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις παιδικές ευχές, αγοράζοντας τα δώρα που απεικονίζονται στις ζωγραφιές. Με την παράδοση κάθε δώρου λαμβάνουν ως αναμνηστικό την παιδική ζωγραφιά, για να θυμούνται πάντα την σημαντική τους προσφορά.

