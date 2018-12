Τα παιδιά έχουν αποτυπώσει τις ευχές τους σε ζωγραφιές, οι οποίες εκτίθενται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 σε τέσσερις χριστουγεννιάτικες εκθέσεις του ΟΠΑΠ στα εμπορικά πολυκαταστήματα The Mall Athens, Athens Metro Mall και River West στην Αθήνα και στο Mediterranean Cosmos, στη Θεσσαλονίκη. Οι ζωγραφιές είναι, επίσης, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.omadaprosforas.gr και στην εφαρμογή «Ομάδα Προσφοράς».

Ο παρουσιαστής και ο ΟΠΑΠ Champion επέλεξαν Ευστολίδια, στάθηκαν στη γραμμή εκκίνησης μπροστά από τη χριστουγεννιάτικη έκθεση ζωγραφικής του ΟΠΑΠ στο The Mall Athens και, μόλις δόθηκε το σύνθημα, έσπευσαν να κάνουν πραγματικότητα τις ευχές δύο παιδιών, καθένας με τον τρόπο του… Ο Παναγιώτης Τριβυζάς ως δρομέας στηρίχθηκε στα γρήγορα πόδια του, ενώ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εμπιστεύτηκε την τεχνολογία και τα δάχτυλά του.

