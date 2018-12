Την εξαγορά του ποσοστού 36,75% στην TCB Holdings Ltd ("TCB"), έναντι συνολικού τιμήματος 50 εκατ. ευρώ, ολοκλήρωσε η κατά 100% θυγατρική του ΟΠΑΠ , OPAP Investment Ltd, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός.

