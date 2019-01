Έκλεισε και επισήμως η συμφωνία του ΟΠΑΠ για απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου στην Stoiximan, με το αντίτιμο των 94,86 εκατ. Ευρώ.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, η κατά 100% θυγατρική της, OPAP Investment Ltd, μετά την ολοκλήρωση διεξαγωγής έρευνας δέουσας επιμέλειας (due diligence), συμφώνησε στην απόκτηση του 51% των δραστηριοτήτων του Ομίλου Stoiximan στην Ελλάδα και την Κύπρο υπό την GML Interactive Ltd, 100% θυγατρική εταιρεία της TCB Holdings Ltd, έναντι συνολικού τιμήματος 94,86 εκατ. Ευρώ, πλέον των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων κατά την ημέρα κλεισίματος.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο ΟΠΑΠ θα αποκτήσει τον από κοινού, με δύο μετόχους της TCB, έλεγχο των δραστηριοτήτων του Ομίλου Stoiximan στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιγνίων και ανταγωνισμού.

Ο Όμιλος Stoiximan κατέγραψε το 2017 έσοδα ύψους 136 εκατ. Ευρώ, ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε περίπου 16 εκατ. Ευρώ. Τα έσοδα του Ομίλου ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 30% σε ετήσια βάση στο 11μηνο του 2018, καταγράφοντας αύξηση σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης, ενώ οι ενεργοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 29% έναντι του 2017. Η στρατηγική της Stoiximan παραμένει προσηλωμένη στην ενδυνάμωση της θέσης της στην εγχώρια αγορά και στην ενίσχυση του τεχνολογικού της προσανατολισμού, ενώ παράλληλα στοχεύει ενεργά στην περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της.