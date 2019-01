Στα τέλη του περασμένου Σεπτέμβρη, ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε τη νέα στρατηγική επένδυση με την εξαγορά της ιστοσελίδας διαδικτυακού στοιχήματος stoiximan.gr. Η θυγατρική του ομίλου ΟΠΑΠ Investment Ltd κατέληξε σε προσυμφωνία για την απόκτηση μεριδίου 36,75% στην TCB Holdings Ltd, μητρική εταιρεία του Stoiximan Group, έναντι τιμήματος 50 εκατ. ευρώ, κατόπιν ρυθμιστικών εγκρίσεων της αγοράς τυχερών παιγνίων.

