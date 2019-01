Το 2018 κάνει την εμφάνισή του και το νέο Pamestoixima.gr, η πλήρως ανανεωμένη και τεχνολογικά αναβαθμισμένη πλατφόρμα στοιχηματισμού του ΟΠΑΠ , που προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις, περισσότερες στοιχηματικές επιλογές, «έξυπνο» cash out και πλούσιο live streaming. Το νέο Pamestoixima.gr είναι διαθέσιμο και μέσω εφαρμογής (app) για κινητά και tablet, δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να ενημερωθούν και να επιλέξουν εύκολα και γρήγορα όλες τις διαθέσιμες στοιχηματικές επιλογές, όπου κι αν βρίσκονται.

Το 2017 εισάγονται στα πρακτορεία οι συσκευές αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs). Ξεκινάει και το Πάμε Στοίχημα Virtuals Sports, με το οποίο οι παίκτες ζουν τη δράση ενός αγώνα σε 5 λεπτά στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ . Το 2018 βελτιώνονται ακόμα περισσότερο οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους παίκτες του Πάμε Στοίχημα. Μπορούν να συνδυάσουν στο ίδιο δελτίο επιλογές από αγώνες πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκειά τους, να κάνουν cash out, να κλείνουν τα στοιχήματα και στις μηχανές αυτόματης εξυπηρέτησης, να δημιουργούν στοίχημα και με περισσότερους από 15 αγώνες, να παίζουν τους live αγώνες συμπληρώνοντας το δελτίο του Πάμε Στοίχημα. Πλέον τα παιχνίδια είναι μονά αποδεκτά και προσφέρονται περισσότερες από 200 στοιχηματικές επιλογές στους μεγάλους αγώνες, πριν την έναρξη και κατά τη διάρκειά τους. To νέο Pamestoixima.gr με ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις

More in this category: