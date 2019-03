Στο "ταξίδι” τους προς το Τόκιο, η Stoiximan στηρίζει χορηγικά τους: Λευτέρη Πετρούνια (Χρυσός Ολυμπιονίκης, Παγκόσμιος Πρωταθλητής στους Κρίκους), Κατερίνα Στεφανίδη (Χρυσή Ολυμπιονίκης, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στο Άλμα επί κοντώ), Άννα Κορακάκη (Χρυσή Ολυμπιονίκης, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στη Σκοποβολή), Χρήστο Βολικάκη (Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην Ποδηλασία πίστας), Έλενα Χατζηλιάδου (Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στο Καράτε), Μιλτιάδη Τεντόγλου (Πρωταθλητής Ευρώπης U20 στο Άλμα εις μήκος), Εμμανουήλ Καραλή (Αθλητής στο Άλμα επί κοντώ), Λεωνίδα Τσορτανίδη (Παγκόσμιος πρωταθλητής U15 στην Ιστιοσανίδα), Βασιλεία Καραχάλιου (Πρωταθλήτρια στην Ιστιοπλοΐα), Γιώργο Τζάνο (Πρωταθλητής Ευρώπης στο Καράτε), Γιώργο Πηλίδη (Αθλητής Πάλης), Μαρία Μπελιμπασάκη (Αθλήτρια Στίβου), Βίκυ Πανετσίδου (Πρωταθλήτρια στο Καράτε), Κριστιάν Γκολομέεβ (Αθλητής Κολύμβησης), Ευγενία Σαρρή (Παγκόσμια Πρωταθλήτρια U21 στο Tae Kwon Do), Αννέτα Κυρίδου (Αθλήτρια Κωπηλασίας), Μαρία Κυρίδου (Αθλήτρια Κωπηλασίας), καθώς και τις Εθνικές Ομάδες Πόλο Ανδρών και Γυναικών.

To κοινό τους χαρακτηριστικό; Μοιράζονται τον ίδιο στόχο: Να συνεχίσουν να αγωνίζονται για τη διάκριση του ελληνικού αθλητισμού σε όλο τον κόσμο.

