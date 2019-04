Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άφησε άφωνο τον ποδοσφαιρικό κόσμο με τη μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν στην προηγούμενη φάση του Champions League και την πρόκρισή της στα προημιτελικά. Κέρδισε με 3-1 στο Παρίσι και ανέτρεψε το 0-2, με το οποίο είχε ηττηθεί στο πρώτο παιχνίδι στο Old Trafford. Απέκλεισε ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Champions League.

