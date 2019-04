Ο κ. Γκερέκος ως Group Director of Human Resources της INTRALOT, αναλαμβάνει την οργανωτική εξέλιξη της εταιρίας, την αποτελεσματικότητα των εργασιακών μοντέλων της, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων διασφαλίζοντας το εύρος των δεξιοτήτων και την αφοσίωση του εργατικού δυναμικού. Πριν από την INTRALOT εργάστηκε ως Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού για πάνω από 25 χρόνια στους κλάδους Τηλεπικοινωνιών, Φιλοξενίας, Ψυχαγωγίας και Λιανικής. Έχει υπηρετήσει ως Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού στην Hellas Online και Carrefour Marinopoulos και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού στην Continent Hellas Ηypermarket και Club Mediterranee Hellas.

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι ο κ. Φώτης Κωνσταντέλλος αναλαμβάνει καθήκοντα Group Chief Commercial Officer στην INTRALOT και ο κ. Εδουάρδος Γκερέκος καθήκοντα Group Director of Human Resources, με ισχύ από τις 15 Απριλίου 2019.

