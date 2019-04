Η μεγάλη ώρα έφτασε. Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ξεκινά απόψε (22:15) την προσπάθειά του για την πρόκριση στο Final Four τηςEuroleague. Αντίπαλός του στα playoffs είναι η κάτοχος του τίτλου Ρεάλ Μαδρίτης. Ο «εξάστερος» θέλει να ρίξει από το θρόνο τη «βασίλισσα της Ευρώπης» για να προκριθεί στο Final Four της Βιτόρια και να ανοίξει ο δρόμος για το έβδομο αστέρι.

